Эстонский этап Кубка мира по лыжному двоеборью снова отменен

"Коронавирусная ситуация влияет, конечно, очень сильно. Слишком много неопределенности, - признал главный организатор этапа Кубка мира в Отепя Аго Марквардт. - Спонсоров найти сейчас очень сложно, а у Лыжного союза в настоящий момент не самая хорошая финансовая ситуация, чтобы компенсировать расходы на проведение турнира".

Этап Кубка мира по лыжному двоеборью в Отепя должен был пройти 1-3 января. За последние четыре года он отменяется уже в третий раз.

В январе 2018 года этап Кубка мира не состоялся из-за отсутствия снега. Годом позже он все-таки прошел, но в феврале 2020 года соревнования вновь были отменены из-за отсутствия снега.