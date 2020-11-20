Эстонский этап Кубка мира по двоеборью снова отменен

Международная федерация лыжного спорта сообщила об отмене эстонского этапа Кубка мира по двоеборью, который был запланирован в Отепя на январь. Причина отмены соревнований традиционная - распространение коронавируса и финансовые трудности организаторов.
"Коронавирусная ситуация влияет, конечно, очень сильно. Слишком много неопределенности, - признал главный организатор этапа Кубка мира в Отепя Аго Марквардт. - Спонсоров найти сейчас очень сложно, а у Лыжного союза в настоящий момент не самая хорошая финансовая ситуация, чтобы компенсировать расходы на проведение турнира".
Этап Кубка мира по лыжному двоеборью в Отепя должен был пройти 1-3 января. За последние четыре года он отменяется уже в третий раз.
В январе 2018 года этап Кубка мира не состоялся из-за отсутствия снега. Годом позже он все-таки прошел, но в феврале 2020 года соревнования вновь были отменены из-за отсутствия снега.
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