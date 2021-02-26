Эстонский двоеборец попал в ТОП-5 на трамплине

В прыжках с трамплина 24-летний Ильвес улетел на 101,5 метров. На старт 10-километровой гонки он отправится спустя 35 секунд после японца Риото Ямамото. Вторым уйдет на дистанцию другой представитель Японии Акито Ватабе (+0:20). Правда, азиатские двоеборцы не очень сильны на лыжне.

Третье место на трамплине занял норвежец Ярл Рийбер (+0:22), завоевавший две золотые медали на предыдущем чемпионате мира в Зеефельде.

Лучший результат на чемпионатах мира Ильвес показал в 2017 году, когда он занял в Лахти 23-е место.