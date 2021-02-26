Эстонский двоеборец попал в ТОП-5 на трамплине
На чемпионате мира по лыжным видам спорта первый комплект медалей разыграют двоеборцы. После выступления на трамплине лидер сборной Эстонии Кристьян Ильвес занимает пятую позицию. 10-километровая гонка начнется в Оберстдорфе в 17:00.
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