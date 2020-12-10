"Эстонский Антидопинг" не знает правил? С Рехемаа сняли запрет

Дисциплинарная коллегия считает, что Рехемаа не нарушал антидопинговых правил и назначенный ему первичный запрет на спортивную деятельность снят с 10 декабря.

Контакт с Алавером - не преступление

История довольно поучительная. В начале ноября эстонские лыжники собирались на трехнедельный сбор в Финляндию. Чтобы получить в ускоренном порядке приглашение на въезд в соседнюю страну в условиях коронавирусного положения, Рехемаа обратился за содействием к Алаверу.

"Алавер позвонил своему другу в Финский лыжный союз, чтобы ускорить получение приглашения. Оно пришло на мой почтовый адрес и теперь мы сможем отправиться в Финляндию, - сказал Рехемаа. - Больше Алавер никак в организации сбора не задействован. Я не думал, что такая просьба считается преступлением".

Рехемаа нанял адвоката

Однако Эстонская антидопинговая служба посчитала, что Рехемаа, вступив в контакт с Алавером, нарушил кодекс Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и действующие в Эстонии антидопинговые правила.

3 ноября на руководителя отепяского лыжного клуба AR Pro Team был наложен временный запрет на спортивную деятельность.

Рехемаа пригрозил Лыжному союзу и целевому учреждению "Эстонский Антидопинг" судом, наняв топ-адвоката Яаануса Техвера. Такой ход развития событий, похоже, заставил борцов с допингом основательнее изучить правила. В итоге с Рехемаа был снят запрет.