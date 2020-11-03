Эстонский Антидопинг назначил наказание Рехемаа. Тренер нанимает адвоката

По документам Эстонского лыжного союза и данным СМИ, Рехемаа при посредничестве Мати Алавера получил приглашение для себя и семи лыжников своего клуба AR Pro Team на проведение тренировочного сбора в финском Олосе (4-25 ноября) и этапе Кубка мира в Руке (25-30 ноября).

Временный запрет

Эстонский Антидопинг обращает внимание, что лыжному тренеру Мати Алаверу назначены наказания как со стороны Харьюского уездного суда (1 год условно с испытательным сроком 1,5 года), так и со стороны Международной федерации лыжного с порта (дисквалификация на 4 года).

Эстонская антидопинговая служба считает, что Рехемаа, вступив в контакт с Алавером, нарушил кодекс Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и действующие в Эстонии антидопинговые правила.

Начиная с 3 ноября, на Рехемаа наложен временный запрет на спортивную деятельность. Запрет распространяется на все соревнования и мероприятия, проводимые под эгидой Международной федерации лыжного спорта, Эстонского лыжного союза или любой другой организацией, признающей кодекс ВАДА.

Эстонская антидопинговая служба ждет письменное объяснение от Рехемаа до 13 ноября. Окончательное решение в части наказания Рехемаа вынесет Дисциплинарная коллегия Эстонского антидопингового агентства.

Рехемаа ищет топ-адвоката

Когда Эстонский Антидопинг обнародовал свое решение, Рехемаа уже находился в Финляндии. Возвращаться из Олосе назад он не собирается.

"Никто не может запретить мне жить в Олосе и кататься на лыжах. Все это абсурд. Буду искать топ-адвоката. Просто так я не сдамся", - Delfi Sport cлова Рехемаа.

По словам руководителя Эстонской антидопинговой службы Хенна Валимяэ, Рехемаа может находиться в Финляндии, но контактировать со спортсменами ему запрещено.

На тренировочный сбор в Финляндию должны были вылететь 7 лыжников, но один из них - это Мартин Химма - после вспыхнувшего скандала отказался от поездки.