Эстонских биатлонисток дисквалифицировали в эстафетной гонке

Женская эстафета биатлонисток получилась богатой на события. На середине дистанции с большим преимуществом лидировали итальянки, выставившие своих лидеров Лизу Виттоцци и Доротею Вирер на первые два этапа. Хозяйки трассы на экваторе гонки опережали ближайших конкуренток почти на минуту.

Польша удивила фаворитов

На третьем этапе вперед неожиданно вырвалась польская команда. Камила Жук использовала лишь один запасной патрон на двух огневых рубежах, тогда как Италия, Россия и Норвегия залезли на штрафные круги. 40 секунд - таково было преимущество Жук в конце этапа.

На заключительном этапе за Польшу бежала 40-летняя Магдалена Гвиздон. Она солировала до стрельбы лежа, а затем ее настигли конкурентки.

Норвегия - чемпион, Украина завоевала бронзу

Опытная Марте Ройселанн безошибочно преодолела два огневых рубежа и принесла Норвегии очередное золото. Второй финишировала Германия (0+9; +10,7). Бронзу второй год подряд завоевал украинский квартет (0+8; +18,4).

Эстонская четверка (Регина Оя, Йоханна Талихярм, Туули Томингас и Грете Гайм) по ходу гонки боролась за попадание в ТОП-15. Финишный створ Гайм пересекла 19-й, но по окончании гонки сборная Эстонии была дисквалифицирована из-за нарушений правил на огневом рубеже.