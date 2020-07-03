Эстонские специалисты продолжают работу в сборной России
В состав сборной России по лыжным гонкам на следующий сезон включены четыре представителя Эстонии - Ээро Бергман, Урмас Вяльбе, Сергей Лопухин и Марго Пуллес.
В состав сборной России по лыжным гонкам на следующий сезон включены четыре представителя Эстонии - Ээро Бергман, Урмас Вяльбе, Сергей Лопухин и Марго Пуллес.
Все они являются специалистами по подготовке спортивного инвентаря (смазчики лыж). В предстоящем сезоне эстонская бригада отметит юбилей - 10 лет работы в сборной России.
Федерацию лыжных гонок России с 2010 года бессменно возглавляет 14-кратная чемпионка мира Елена Вяльбе.
В предыдущие годы российские лыжники летний цикл тренировок по традиции начинали в Отепя, но коронавирусный кризис нарушил эти планы. Россияне готовятся в настоящий момент дома.
Напомним, что в минувшем сезоне победителем Кубка мира стал российский лыжник Александр Большунов. Большой хрустальный глобус он получил спустя три месяца после окончания сезона.
21-23 августа в Отепя и Тарту запланирован первый этап Кубка мира по лыжероллерам. Смогут ли российские лыжники принять участие в нем - пока не совсем ясно.
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