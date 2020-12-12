Эстонские лыжники неудачно выступили в швейцарском Давосе
В швейцарском Давосе стартовал второй этап Кубка мира по лыжным гонкам. Из-за риска распространения коронавируса его пропускают ведущие державы - Норвегия, Швеция и Финляндия.
В швейцарском Давосе стартовал второй этап Кубка мира по лыжным гонкам. Из-за риска распространения коронавируса его пропускают ведущие державы - Норвегия, Швеция и Финляндия.
В отсутствие фаворитов спринт выиграл итальянец Федерико Пеллегрино, обыгравший лидера сборной России Александра Большунова (+2,10) и британца Эндрю Янга (+3,63).
Эстонцы не попали в четвертьфинал
В скоротечном спринте на 1,5 км были заявлены и два представителя сборной Эстонии - Марко Кильп и Мартин Химма.
На первом этапе в финской Руке 27-летний Кильп уверенно прошел квалификацию, но в четвертьфинале сломал палку. В Давосе, казалось, опытный лыжник вполне может замахнуться и на полуфинал.
К сожалению, в швейцарских Альпах эстонский спринтер не прошел квалификацию, заняв лишь 47-е место. Очевидно, что старты в горах требуют соответствующей подготовки.
От входа в четвертьфинал Кильпа отделили полторы секунды. Второй представитель Эстонии 21-летний Химма занял в квалификации 44-е место.
Сенсационная победа американки
В женском спринте неожиданно победила 32-летняя американка Рози Бреннан, опередившая представительницу Словении Анумарию Лампич (+0,28) и опытную россиянку Наталью Непряеву (+0,49). Эстонские лыжницы в Швейцарии не выступали.
13 декабря в программе Кубка мира в Давосе дистанционные гонки с раздельного старта.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Малышева назвала месяц, когда закончится эпидемия COVID
МАЗ выпустил неожиданный для российского рынка грузовик
Красивая женщина: как выглядит возлюбленная доктора Мясникова
Ужасы последнего месяца жизни Марадоны