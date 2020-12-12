Эстонские лыжники неудачно выступили в швейцарском Давосе

В отсутствие фаворитов спринт выиграл итальянец Федерико Пеллегрино, обыгравший лидера сборной России Александра Большунова (+2,10) и британца Эндрю Янга (+3,63).

Эстонцы не попали в четвертьфинал

В скоротечном спринте на 1,5 км были заявлены и два представителя сборной Эстонии - Марко Кильп и Мартин Химма.

На первом этапе в финской Руке 27-летний Кильп уверенно прошел квалификацию, но в четвертьфинале сломал палку. В Давосе, казалось, опытный лыжник вполне может замахнуться и на полуфинал.

К сожалению, в швейцарских Альпах эстонский спринтер не прошел квалификацию, заняв лишь 47-е место. Очевидно, что старты в горах требуют соответствующей подготовки.

От входа в четвертьфинал Кильпа отделили полторы секунды. Второй представитель Эстонии 21-летний Химма занял в квалификации 44-е место.

Сенсационная победа американки

В женском спринте неожиданно победила 32-летняя американка Рози Бреннан, опередившая представительницу Словении Анумарию Лампич (+0,28) и опытную россиянку Наталью Непряеву (+0,49). Эстонские лыжницы в Швейцарии не выступали.

13 декабря в программе Кубка мира в Давосе дистанционные гонки с раздельного старта.