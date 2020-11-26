26.11.2020, 22:20
Эстонские лыжники начинают новый сезон в финской Руке
27 ноября в финской Руке стартует Кубок мира по лыжным гонкам. В программе первого дня спринтерские гонки классическим ходом (начало в 11:00).
27 ноября в финской Руке стартует Кубок мира по лыжным гонкам. В программе первого дня спринтерские гонки классическим ходом (начало в 11:00).
В мужском спринте зарегистррованы 87 участников, среди которых 3 представителя Эстонии: Марко Кильп, Каарел Кырге и Каспар Паарсон.
Там же в Руке состоялся предварительный раунд первого этапа Кубка мира по двоеборью. Прекрасный прыжок с трамплина совершил Кристьян Ильвес. Улетев на 141 метр, он занял 4-е место среди 52 участников.
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