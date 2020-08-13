Эстонские и австрийские прокуроры разошлись во взглядах по делу лыжников

Своей очереди в судебном процессе ждут два эстонских лыжника, один из которых очень известный, отмечает австрийское издание. 49-летний Андрус Веэрпалу, двукратный олимпийский чемпион 2002 и 2006 годов, обвиняется в пособничестве спортивному мошенничеству.

Австрийцы упрекают эстонцев

"Во время чемпионата мира он впустил в свой номер допинг-врача и одного лыжника для проведения процедуры кровяного допинга. Сумма ущерба составляет 5000 евро", - пояснил Томас Виллам, представитель прокуратуры Инсбрука.

Сын Андреас Веэрпалу (26) не так успешен в спорте, как его отец. Веэрпалу-младший и другой эстонский лыжник Карел Таммъярв (31) должны отвечать за кровяной допинг и спортивное мошенничество. Речь идет о сумме примерно 15 000 евро, при этом им грозит до трех лет тюрьмы. "Скорее всего будет денежный штраф", - отмечает Виллам.

Оба лыжника уже дали признательные показания и дисквалифицированы на 4 года. Дата заседания суда в Австрии - 8 октября.

Вопрос только один - придут ли трое эстонцев в австрийский суд, учитывая сложные обстоятельства, вызванные коронавирусными ограничениями. По мнению австрийцев, эстонская сторона должна была обеспечить судебное преследование лиц. Однако получилось наоборот.

"Эстонскую сторону это мало интересовало. Поэтому мы сами решили предъявить обвинение", - сказал Виллам.

Нет статьи - нет и мошенничества

Портал Delfi Sport обратилcя в Государственную прокуратуру Эстонии для прояснения ситуации. Ведущий прокурор Таави Перн пояснил, что этот вопрос никоим образом не лишен интереса - руки связаны законом.

Но что будет, если эстонские лыжники не придут в суд Инсбрука. Будут ли по требованию Австрии объявлены в розыск на территории Эстонии отец и сын Веерпалу, а также Таммъярв?

"Мы с самого начала объяснили австрийцам, что в Эстонии нет такого преступления, как в Австрии - спортивного мошенничества. Их уголовный кодекс гласит, что использование мошеннических методов в спорте также является преступлением. У них есть преступление, которого нет в нашем уголовном законодательстве, - пояснил Перн. - Если бы это деяние было наказуемым в Эстонии, мы были бы рады провести уголовное производство. Поскольку в эстонском законодательстве такого преступления нет, то мы не можем привлекать к ответственности".