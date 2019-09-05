05.09.2019, 21:20
Эстонские фигуристы выступают на юниорском этапе "Гран-при" в Риге
В Риге начался юниорский "Гран-при" по фигурному катанию, в котором выступают представители Эстонии.
В Риге начался юниорский "Гран-при" по фигурному катанию, в котором выступают представители Эстонии.
Александр Селевко в короткой программе занял 5-е место среди 23 участников - 69,19.
Среди девушек Нина Петрыкина показала 11-й результат среди 36 участниц - 53,47.
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