05.09.2019, 21:20

Эстонские фигуристы выступают на юниорском этапе "Гран-при" в Риге


rus.delfi.ee
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Aleksandr Selevko
Aleksandr Selevko Foto: Natalia Fedosenko, Natalia Fedosenko/TASS

В Риге начался юниорский "Гран-при" по фигурному катанию, в котором выступают представители Эстонии.

Александр Селевко в короткой программе занял 5-е место среди 23 участников - 69,19.

Среди девушек Нина Петрыкина показала 11-й результат среди 36 участниц - 53,47.

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