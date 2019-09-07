Эстонские фигуристы успешно выступили на юниорском "Гран-при" в Риге

Участник чемпионата Европы Александр Селевко по сумме двух программ занял 5-е место среди 23 одиночников - 194,00. Победителем латвийского этапа стал россиянин Александр Можаев - 223,72.

Среди девушек Нина Петрыкина полностью переписала в Риге личные рекорды, показав в сумме 6-й результат среди 36 фигуристок - 166.83. После первого дня подопечная Светланы Варнавской занимала 11-е место. Выиграла турнир в Риге кореянка Хэ Ин Ли - 197,63.