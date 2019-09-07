07.09.2019, 17:50
Эстонские фигуристы успешно выступили на юниорском "Гран-при" в Риге
В Риге завершился юниорский "Гран-при" по фигурному катанию, в котором выступали представители Эстонии.
В Риге завершился юниорский "Гран-при" по фигурному катанию, в котором выступали представители Эстонии.
Участник чемпионата Европы Александр Селевко по сумме двух программ занял 5-е место среди 23 одиночников - 194,00. Победителем латвийского этапа стал россиянин Александр Можаев - 223,72.
Среди девушек Нина Петрыкина полностью переписала в Риге личные рекорды, показав в сумме 6-й результат среди 36 фигуристок - 166.83. После первого дня подопечная Светланы Варнавской занимала 11-е место. Выиграла турнир в Риге кореянка Хэ Ин Ли - 197,63.
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