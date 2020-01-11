11.01.2020, 16:56

Эстонские биатлонисты заняли 13 место в эстафете Оберхофа

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Laskesuusatamine
LaskesuusatamineFoto: Madis Veltman

В состоявшейся сегодня мужской эстафете в немецком Оберхофе победу праздновали норвежцы. Россияне — с "деревянной медалью" за четвертое место.

Вторыми пришли к финишу французы, немцы — третьи.

Эстонская команда шла в десятке, но не слишком удачный четвертый этап отбросил нас на 13 место.

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