Эстонские биатлонисты выступят в спринтерских гонках Кубка мира
13-15 декабря в австрийском Хохфильцене пройдет второй этап Кубка мира по биатлону. Его программу открывают две спринтерские гонки.
13-15 декабря в австрийском Хохфильцене пройдет второй этап Кубка мира по биатлону. Его программу открывают две спринтерские гонки.
Первыми на дистанцию 7,5 км отправятся женщины (начало в 12:30). Для участия в этой гонке зарегистрированы 105 стреляющих лыжниц, в том числе 4 эстонские спортсменки: Йоханна Талихярм (№ 20), Грете Гайм (№ 25), Регина Оя (№ 59) и Туули Томингас (№ 103).
В мужском спринте на 10 км выступят 111 биатлонистов (15:20). От Эстонии выступят Рене Захкна (№ 47), Калев Эрмитс (№ 69), Роберт Хелдна (№ 90) и Кристо Сиймер (№ 99).
Помимо спринта, в программе австрийского этапа гонки преследования и эстафеты.
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