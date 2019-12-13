13.12.2019, 16:45

Эстонские биатлонисты неудачно выступили в спринте


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IBU Cup Otepää naiste kvalifikatsioon
Johanna TalihärmFoto: Argo Ingver

Программу второго этапа Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене открыла женская спринтерская гонка на 7,5 км. Выиграла ее итальянка Доротея Вирер (1+0; 21.26,5), опередившая норвежку Ингрид Тандревольд (0+0; +5,9) и россиянку Светлану Миронову (0+1; +18,3).

Неудачно выступили в спринте эстонские биатлонистки. В воскресную гонку преследования пробилась только Йоханна Талихярм. С двумя промахами она заняла 59-е место среди 105 стартовавших участниц (1+1; +2.08,7).

В мужском спринте на 10 км победил норвежец Йоханнес Бе (0+1; 25.07,8), опередивший француза Симона Дестье (0+1; +7,8) и россиянина Александра Логинова (0+0; +14,6))

Из четырех эстонских стреляющих лыжников в гонку преследования пробился только Калев Эрмитс, занявший 59-е место среди 109 участников (1+1; +2.10,5).

В субботу в рамках австрийского этапа Кубка мира состоятся женская эстафета 4х6 км и гонка преследования на 12,5 км у мужчин.

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