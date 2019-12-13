Эстонские биатлонисты неудачно выступили в спринте, у России два подиума
Программу второго этапа Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене открыла женская спринтерская гонка на 7,5 км. Выиграла ее итальянка Доротея Вирер (1+0; 21.26,5), опередившая норвежку Ингрид Тандревольд (0+0; +5,9) и россиянку Светлану Миронову (0+1; +18,3).
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