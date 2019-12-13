Эстонские биатлонисты неудачно выступили в спринте, у России два подиума

Неудачно выступили в спринте эстонские биатлонистки. В воскресную гонку преследования пробилась только Йоханна Талихярм. С двумя промахами она заняла 59-е место среди 105 стартовавших участниц (1+1; +2.08,7).

В мужском спринте на 10 км победил норвежец Йоханнес Бе (0+1; 25.07,8), опередивший француза Симона Дестье (0+1; +7,8) и россиянина Александра Логинова (0+0; +14,6))

Из четырех эстонских стреляющих лыжников в гонку преследования пробился только Калев Эрмитс, занявший 59-е место среди 109 участников (1+1; +2.10,5).

В субботу в рамках австрийского этапа Кубка мира состоятся женская эстафета 4х6 км и гонка преследования на 12,5 км у мужчин.