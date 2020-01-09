Эстонские биатлонистки неудачно выступили в суровых условиях Оберхофа

Лучшие из наших, Йоханна Талихярм и Туули Томингас, заняли соответственно 57 и 58 место. Лидер российской сборной, Светлана Миронова, лишь 19-я.

В пятницу на немецком этапе пройдет мужская спринтерская гонка, начало в 15:10 по таллиннскому.