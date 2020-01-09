09.01.2020, 16:56
Эстонские биатлонистки неудачно выступили в суровых условиях Оберхофа
Сильный туман на этапе Кубка Мира в Оберхофе спутал все расклады фаворитам. Победу неожиданно одержала норвежка Ройселанн.
Сильный туман на этапе Кубка Мира в Оберхофе спутал все расклады фаворитам. Победу неожиданно одержала норвежка Ройселанн.
Лучшие из наших, Йоханна Талихярм и Туули Томингас, заняли соответственно 57 и 58 место. Лидер российской сборной, Светлана Миронова, лишь 19-я.
В пятницу на немецком этапе пройдет мужская спринтерская гонка, начало в 15:10 по таллиннскому.
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