Эстонские биатлонистки неудачно выступили в спринте

Неудачно выступили в спринте эстонские биатлонистки. В воскресную гонку преследования пробилась только Йоханна Талихярм. С двумя промахами она заняла 59-е место среди 105 стартовавших участниц (1+1; +2.08,7).

В 15:30 в Хохфильцене начнется мужская спринтерская гонка на 10 км.