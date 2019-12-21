21.12.2019, 16:41
Эстонские биатлонистки неудачно выступили в пасьюте
Наши гонщицы кучно финишировали в конце пелотона — Йоханна Талихярм заняла 50 место, Регина Оя — 51-е.
Наши гонщицы кучно финишировали в конце пелотона — Йоханна Талихярм заняла 50 место, Регина Оя — 51-е.
Победу, как и в спринте, одержала норвежка Тириль Экхофф, не дав соперницам ни единого шанса и оторвавшись от второго места почти на 40 секунд.
Россиянка Светлана Миронова, в спринте показавшая 4-й результат, не справилась со стрельбой, допустив 6 промахов. В итоге — лишь 20-я позиция.
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