21.12.2019, 16:41

Эстонские биатлонистки неудачно выступили в пасьюте


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Regina Oja
Regina OjaFoto: Jarek Jõepera

Наши гонщицы кучно финишировали в конце пелотона — Йоханна Талихярм заняла 50 место, Регина Оя — 51-е.

Победу, как и в спринте, одержала норвежка Тириль Экхофф, не дав соперницам ни единого шанса и оторвавшись от второго места почти на 40 секунд.

Россиянка Светлана Миронова, в спринте показавшая 4-й результат, не справилась со стрельбой, допустив 6 промахов. В итоге — лишь 20-я позиция.

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