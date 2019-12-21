Эстонские биатлонистки неудачно выступили в пасьюте

Победу, как и в спринте, одержала норвежка Тириль Экхофф, не дав соперницам ни единого шанса и оторвавшись от второго места почти на 40 секунд.

Россиянка Светлана Миронова, в спринте показавшая 4-й результат, не справилась со стрельбой, допустив 6 промахов. В итоге — лишь 20-я позиция.