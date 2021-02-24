Эстонка Дейзи Кудре стала чемпионкой мира в лыжном ориентировании

Она опередила Анну Магдалену Олссон из Швеции (+0,17) и Анну Ульвенсон из Норвегии (+0,22), передает RusERR.

У мужчин победу в спринте отпраздновал выступающий под нейтральным флагом россиянин Владислав Киселев.

Из эстонских спортсменов лучшим был Маттис Яама (+2,07), занявший 17-е место.

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