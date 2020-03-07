Эстафетные гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Чехии выиграли норвежцы
На этапе Кубка мира по биатлону в Чехии в субботу прошли эстафетные гонки, в которых победили норвежские команды.
На этапе Кубка мира по биатлону в Чехии в субботу прошли эстафетные гонки, в которых победили норвежские команды.
Победа в женской эстафете далась норвежкам непросто: все решилось на последней стрельбе, где опытная Тириль Экхоф быстрее всех закрыла все мишени, сообщает RusERR.
Сборная Франции финишировала второй, а третье место команде Германии принесла Денис Херманн, которая смогла обойти на финише команды Украины и России, эстонская четверка заняла 18-е место из 23 команд.
В мужской эстафете интрига умерла после третьей передачи эстафеты, когда Братья Бё шли по дистанции в комфортных условиях и увеличили преимущество своей команды до минуты перед всеми остальными. На втором месте — команда Украины, на третьем — Швеции, сборная Эстонии после второго этапа шла пятой, но в итоге финишировала 16-й.
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