Эстафетные гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Чехии выиграли норвежцы

Победа в женской эстафете далась норвежкам непросто: все решилось на последней стрельбе, где опытная Тириль Экхоф быстрее всех закрыла все мишени, сообщает RusERR.

Сборная Франции финишировала второй, а третье место команде Германии принесла Денис Херманн, которая смогла обойти на финише команды Украины и России, эстонская четверка заняла 18-е место из 23 команд.

В мужской эстафете интрига умерла после третьей передачи эстафеты, когда Братья Бё шли по дистанции в комфортных условиях и увеличили преимущество своей команды до минуты перед всеми остальными. На втором месте — команда Украины, на третьем — Швеции, сборная Эстонии после второго этапа шла пятой, но в итоге финишировала 16-й.

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