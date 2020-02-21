Эстафетные гонки биатлонистов на чемпионате мира

В итальянской Антерсельве близится к завершению чемпионат мира по биатлону. В субботней программе - две классические эстафеты.
Первыми начнут выяснять отношения женщины в гонке 4х6 км (начало в 12:45). Для участия в ней зарегистрированы 24 команды. За сборную Эстонии будут выступать Регина Оя, Йоханна Талихярм, Туули Томингас и Грете Гайм.
В мужской эстафете 4х7,5 км - она начнется в 15:45 - заявлены 27 команд. В состав сборной Эстонии вошли Рене Захкна, Калев Эрмитс, Кристо Сиймер и Райдо Рянкель.
На прошлогоднем чемпионате мира в Эстерсунде золото в женской эстафете завоевала Норвегия, опередившая Швецию и Украину. Эстонские девушки заняли 12-е место.
В мужской эстафете победу также праздновали норвежцы. За ними финишировали Германия и Россия. Эстонский квартет завершил гонку на 14-м месте.
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