Эстафетные гонки биатлонистов на чемпионате мира

Первыми начнут выяснять отношения женщины в гонке 4х6 км (начало в 12:45). Для участия в ней зарегистрированы 24 команды. За сборную Эстонии будут выступать Регина Оя, Йоханна Талихярм, Туули Томингас и Грете Гайм.

В мужской эстафете 4х7,5 км - она начнется в 15:45 - заявлены 27 команд. В состав сборной Эстонии вошли Рене Захкна, Калев Эрмитс, Кристо Сиймер и Райдо Рянкель.

На прошлогоднем чемпионате мира в Эстерсунде золото в женской эстафете завоевала Норвегия, опередившая Швецию и Украину. Эстонские девушки заняли 12-е место.

В мужской эстафете победу также праздновали норвежцы. За ними финишировали Германия и Россия. Эстонский квартет завершил гонку на 14-м месте.