Елизавета Туктамышева выпустит коллекцию одежды для поклонников фигурного катания

”В сентябре я хочу выпустить коллекцию спортивной одежды собственного бренда для спортсменов и любителей фигурного катания. У футбольных и хоккейных клубов есть магазины, где болельщики могут купить аксессуары с именем и номером своего любимого игрока. В фигурном катании этого нет, поэтому решила, что поклонники были бы рады получить одежду, которую можно надеть на соревнования по фигурному катанию, чтобы сразу было заметно, чей ты болельщик. Первая коллекция будет связана с моим именем, а потом посмотрим.

Я только начинаю. Занимаюсь этим со своим другом, и нам это интересно, но мы не профессионалы. Мы просто решили попробовать, пока не знаю, буду ли заниматься этим в будущем. Просто пробую себя в разных сферах жизни, чтобы понять, что мне нравится”, — приводит слова Туктамышевой Golden Skate.

Для создания коллекции одежды Туктамышева наняла профессионального дизайнера, который помог реализовать её идеи. В ближайшее время линия Empress Wear будет доступна в Интернете.