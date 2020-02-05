Елена Глебова ждет ребенка. В "Тондираба" ищут нового директора

"С 1 февраля Елена Глебова находится в декретном отпуске, - пояснил Delfi руководитель Департамента по делам молодежи и спорта Айво Нормак. - До объявления результатов конкурса - срок подачи документов истекает 24 февраля - обязанности руководителя спортивного центра "Тондираба" выполняет технический директор Эдуард Виноградов".

"Тондираба" справится с юниорским чемпионатом мира

2-8 марта в ледовом холле "Тондираба" будет проходить юниорский чемпионат мира по фигурному катанию. Справится ли спортивное сооружение с его проведением в отсутствие 30-летней Глебовой?

"Уход Глебовой не должен повлиять на проведение турнира. Со стороны Эстонии за организацию юниорского чемпионата мира отвечает Союз конькобежцев", - добавил Нормак.

Глебова хранит тайну

Сама Глебова также уверена, что никаких проблем с организацией предстоящего турнира в ледовом холле "Тондираба" не будет:

"Подготовка к проведению юниорского чемпионата мира началась давно. Все контракты и договоры уже заключены. К тому же мы имеем опыт проведения подобного турнира в 2015 году. Уверена - никаких сюрпризов не будет".

На вопрос Delfi - когда ожидается прибавление семейства? - Глебова не пожелала распространяться: "Кто мой муж и когда родится ребенок - личная информация. Ее необязательно знать каждому".