08.01.2021, 13:55

Ела, спала, занималась сексом и выиграла первое место в спринте

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Ела, спала, занималась сексом и выиграла первое место в спринте
Tiril Eckhoff AFP

После рождественско-новогодней паузы возобновился Кубок мира по биатлону. Женский спринт на 7,5 км, состоявшийся в германском Оберхофе, выиграла опытная норвежская биатлонистка Тирил Экхофф - 23.54,0 (0).

"Я буду есть, спать и заниматься сексом", – заявила 30-летняя норвежка на пресс-конференции после заключительной гонки 2020 года в австрийском Хохфильцене. Похоже, она неплохо провела время. Экхофф в 17-й раз выиграла этап Кубка мира.

Второй результат в Оберхофе показала шведка Ханна Эберг (0; +29,6). Бронзовым призером стала малоизвестная широкой публике австрийка Лиза Хаузер, впервые пробившаяся на призовой подиум в индивидуальной гонке (1; +40,2).

Лучшая из эстонских биатлонисток Йоханна Талихярм заняла 57-е место среди 104 участниц и пробилась в субботнюю гонку преследования (1; +2.48,8).

Помимо спринта и пасьюта, в программе пятого этапа Кубка мира в Оберхофе смешанная и одиночная эстафеты.

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