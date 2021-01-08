Ела, спала, занималась сексом и выиграла первое место в спринте

"Я буду есть, спать и заниматься сексом", – заявила 30-летняя норвежка на пресс-конференции после заключительной гонки 2020 года в австрийском Хохфильцене. Похоже, она неплохо провела время. Экхофф в 17-й раз выиграла этап Кубка мира.

Второй результат в Оберхофе показала шведка Ханна Эберг (0; +29,6). Бронзовым призером стала малоизвестная широкой публике австрийка Лиза Хаузер, впервые пробившаяся на призовой подиум в индивидуальной гонке (1; +40,2).

Лучшая из эстонских биатлонисток Йоханна Талихярм заняла 57-е место среди 104 участниц и пробилась в субботнюю гонку преследования (1; +2.48,8).

Помимо спринта и пасьюта, в программе пятого этапа Кубка мира в Оберхофе смешанная и одиночная эстафеты.