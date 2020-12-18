Экхофф выиграла спринт на этапе Кубка мира в Хохфильцене, Томингас обошла всех россиянок

Весь пьедестал почета остался за сборной Норвегии. Ингрид Ландмарк Тандревольд уступила соотечественнице 7,6 секунды (она - единственная из первой тройки отстрелялась чисто), а Марте Ульсбю-Ройселанн - 24,6 секунды.

Туули Томингас совершила один промах и в четвертый раз попала в топ-20 Кубка мира, уступив Экфофф 1,03. Лучшей из россиянок оказалась Евгения Павлова. Она отстрелялась чисто, но уступила Томингас 2 секунды. Таким образом, сборная России провела свою 35-ю кряду безмедальную гонку.

В общем зачете продолжает лидировать Марте Ульсбю-Ройселанн. На ее счету 319 баллов. Второе место занимает шведка Ханна Оберг (297). Третья – белоруска Динара Алимбекова (275), четвертая – Эльвира Оберг из Швеции (248).

В субботу этап в Хохфильцене продолжится.

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