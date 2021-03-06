Экхофф выиграла спринт, две эстонки пробились в пасьют

После заключительной стрельбы промежуточным лидером была украинка Юлия Джима. Многократная чемпионка мира Экхофф шла четвертой, уступая 10 секунд, однако на заключительных километрах дистанции скандинавка отыграла это отставание.

Джима заняла второе место (0; + 9,3). Бронзовым призером спринтерской гонки стала итальянка Лиза Виттоцци (0; +15,0).

Лучшая из эстонских биатлонисток Регина Оя с одним промахом на стрельбе из положения стоя заняла 47-е место среди 106 участниц (1; +1.49,9). В воскресную гонку преследования пробилась и Йоханна Талихярм, показавшая 55-й результат (3; +1.56,1).

В 16:40 в Нове-Место будет дан старт мужской спринтерской гонке на 10 км.