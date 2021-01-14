Экхофф выиграла очередной спринт, Томингас заехала в ТОП-20

30-летняя норвежская биатлонистка выиграла в 2021 году все три индивидуальные гонки Кубка мира.

Второе место в спринте заняла итальянка Доротея Вирер (0; +9,3). Бронзовым призером стала австрийка Лиза Хаузер, который в третьей индивидуальной гонке подряд попала на пьедестал почета (0; +12,6).

Лучшая из эстонских биатлонисток Туули Томингас безошибочно прошла оба огневых рубежа и заняла 20-е место (0; +1.13,5).

В общем зачете Кубка мира продолжает лидировать норвежка Марте Ройселанд - 543 очка. Вплотную к ней приблизилась Экхофф (526). Замыкает тройку лидеров Ханна Эберг (502). Томингас поднялась на 35-е место - у нее 104 очка.

Программу этапа Кубка мира в Оберхофе продолжит 15 января мужская эстафета 4х7,5 км.