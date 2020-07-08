Двукратный чемпион мира по сноуборду утонул в океане

Двукратный чемпион мира в сноуборд-кроссе австралиец Алекс Пуллин погиб у берегов Австралии во время подводной охоты. Об этом сообщает портал "Московский комсомолец" со ссылкой на 9news.com.au.
Дайверы обнаружили спортсмена утром 8 июля на дне океана без кислородной маски. Около 45 минут они пытались реанимировать Пуллина, однако их попытки оказались тщетными.
По данным портала, 32-летний спортсмен занимался подводной охотой на искусственном рифе в районе города Голд-Кост.
Алекс Пуллин завоевывал золото в сноуборд-кроссе на чемпионатах мира в 2011 и в 2013 годах, также он являлся бронзовым призером в 2017 году, был знаменосцем сборной Австралии на зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи.
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