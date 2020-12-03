Двойной успех шведок и неудача эстонских биатлонисток

В минувшие выходные в том же Контиолахти 25-летняя Томингас показала лучший результат в своей карьере, заняв в спринте 7-е место. Удивить биатлонный мир еще раз эстонской биатлонистке, к сожалению, не удалось.

Две сестры на пьедестале

На первом рубеже лидер сборной Эстонии отстрелялась чисто, уступив догнавшей ее шведке 30 секунд. Олимпийская чемпионка Эберг была хорошим ориентиром для Томингас на лыжне, но со стрельбой на втором рубеже эстонка не справилась. Два неточных выстрела отодвинули ее на 41-е место (2; +1.59,8). Цена неточного выстрела в спринте очень высока.

Лучшей из эстонских биатлонисток стала Йоханна Талихярм, занявшая 38-е место среди 104 участниц (1; +1.52,8).

Эберг выиграла два спринта в Контиолахти подряд. Второй результат показала француженка Анаис Шевалье (0; +9,6). Замкнула тройку призеров младшая сестра победительницы Эльвира Эберг (1; +27,9).

Братья Бе попали в призеры

В мужской гонке на 10 км лучшее время показал норвежец Тарьей Бе - 24.03,7 (0). Его родной брат Йоханнес показал третий результат (1; +29,4), а между ними вклинился немец Арнд Пайффер (0; +13,9).

Лучший из эстонских биатлонистов Калев Эрмитс занял 43-е место среди 105 биатлонистов (1; +1.51,8).

5 декабря в программе Кубка мира мужская гонка преследования на 12,5 км и женская эстафета 4х6 км.