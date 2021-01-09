Двойная победа норвежских биатлонисток в пасьюте

Победительницей гонки преследования на 10 км в рамках Кубка мира по биатлону в германском Оберхофе стала норвежка Тирил Экхофф, опередившая свою соотечественницу Марте Ройселанд (0; +0,5). Бронзу второй день подряд завоевала австрийка Лиза Хаузер (1; +43,0).
Накануне Экхофф уверенно выиграла спринт с 30-секундным преимуществом. Этот отрыв она удерживала в пасьюте до последнего огневого рубежа, но после заключительной стрельбы, где Экхофф пришлось забежать на штрафной круг, ее практически догнала лидер общего зачета Кубка мира Ройселанд. Правда, опередить ее она так и не смогла.
Лучшая из россиянок Светлана Миронова финишировала четвертой (2; +1,11,2). Российские биатлонисты 42 гонки подряд не могут попасть в Кубке мира на призовой подиум.
Единственная эстонская биатлонистка Йоханна Талихярм отправилась на дистанцию под 57-м стартовым номером. На четырех огневых рубежах она допустила лишь один промах и финишировала 41-й (1; +4.26,6).
Программу дня в Оберхофе завершит мужская гонка преследования на 12,5 км (начало в 15:45).
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