Двойная победа норвежских биатлонисток в пасьюте

Накануне Экхофф уверенно выиграла спринт с 30-секундным преимуществом. Этот отрыв она удерживала в пасьюте до последнего огневого рубежа, но после заключительной стрельбы, где Экхофф пришлось забежать на штрафной круг, ее практически догнала лидер общего зачета Кубка мира Ройселанд. Правда, опередить ее она так и не смогла.

Лучшая из россиянок Светлана Миронова финишировала четвертой (2; +1,11,2). Российские биатлонисты 42 гонки подряд не могут попасть в Кубке мира на призовой подиум.

Единственная эстонская биатлонистка Йоханна Талихярм отправилась на дистанцию под 57-м стартовым номером. На четырех огневых рубежах она допустила лишь один промах и финишировала 41-й (1; +4.26,6).

Программу дня в Оберхофе завершит мужская гонка преследования на 12,5 км (начало в 15:45).