20.12.2019, 16:42
Две эстонки пробились в биатлонную гонку преследования
В спринтерской гонке сразу две эстонки смогли пробиться в пасьют - Регина Ойя с одним промахом заняла высокое 27-е место, а Йоханна Талихярм смогла финишировать 47-й и тоже примет участие в гонке преследования.
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