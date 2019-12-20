Две эстонки пробились в биатлонную гонку преследования

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Regina Oja Foto: Jarek Jõepera

В спринтерской гонке сразу две эстонки смогли пробиться в пасьют - Регина Ойя с одним промахом заняла высокое 27-е место, а Йоханна Талихярм смогла финишировать 47-й и тоже примет участие в гонке преследования.