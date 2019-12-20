20.12.2019, 16:42

Две эстонки пробились в биатлонную гонку преследования


EST 4
Regina Oja
Regina OjaFoto: Jarek Jõepera

В спринтерской гонке сразу две эстонки смогли пробиться в пасьют - Регина Ойя с одним промахом заняла высокое 27-е место, а Йоханна Талихярм смогла финишировать 47-й и тоже примет участие в гонке преследования.

У Туули Томингас и Грете Гайм гонка сложилась не так успешно — 72 и 76 место соответственно.

Победу одержала норвежка Тириль Экхофф, лучшая из россиянок, Светлана Миронова — 4-я.

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