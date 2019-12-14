Драматичный финиш эстафеты: Россия упустила победу в биатлоне

Победой норвежских биатлонисток завершилась женская эстафета 4х6 км на австрийском этапе Кубка мира в Хохфильцене. Долго лидировавшие россиянки заняли второе место. Неудачно провели эстафету эстонские биатлонистки, финишировавшие на 18-м месте.
Драматично завершилась женская эстафета для российского квартета. После заключительной стрельбы Екатерина Юрлова-Перхт первой отправилась на дистанцию, выигрывая у норвежки Марте Ройселанд 15 секунд. Однако удержать это преимущество на последнем двухкилометровом отрезке дистанции россиянка не смогла.
Норвегия выиграла эстафету (1+7; 1:10.04,7). Россия заняла второе место (0+5; +8,2). Бронзовым призером стала Швейцария (1+9; +1.04,1).
Эстонская четверка (Регина Оя, Туули Томингас, Йоханна Талихярм, Грете Гайм) после третьей стрельбы была шестой, но на следующем огневом рубеже Томингас использовала три дополнительных патрона и наши девушки вылетели из ТОП-10. На последнем этапе Гайм залезла на штрафные круги. В итоге наш квартет занял 18-е место среди 21 команды (2+16; +6.36,5).
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