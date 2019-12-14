Драматичный финиш эстафеты: Россия упустила победу в биатлоне

Драматично завершилась женская эстафета для российского квартета. После заключительной стрельбы Екатерина Юрлова-Перхт первой отправилась на дистанцию, выигрывая у норвежки Марте Ройселанд 15 секунд. Однако удержать это преимущество на последнем двухкилометровом отрезке дистанции россиянка не смогла.

Норвегия выиграла эстафету (1+7; 1:10.04,7). Россия заняла второе место (0+5; +8,2). Бронзовым призером стала Швейцария (1+9; +1.04,1).

Эстонская четверка (Регина Оя, Туули Томингас, Йоханна Талихярм, Грете Гайм) после третьей стрельбы была шестой, но на следующем огневом рубеже Томингас использовала три дополнительных патрона и наши девушки вылетели из ТОП-10. На последнем этапе Гайм залезла на штрафные круги. В итоге наш квартет занял 18-е место среди 21 команды (2+16; +6.36,5).