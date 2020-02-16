Доротея Вирер выиграла золото в гонке преследования. Лучшая из эстонок — в конце пятого десятка

Гонщицы стартовали с теми же интервалами, которые получили на финише спринтерской гонки, которая оказалась неудачной для многих фаворитов, в том числе для итальянки Доротеи Вирер, которая ушла на дистанцию с 40-секундным отставанием от норвежки Марте Ульсбю Ройселанн. В итоге гонка превратилась в личный бенефис хозяйки трассы - лишь 1 промах на 4-х огневых рубежах и золотая медаль.

Серебро у Денис Херманн из Германии, бронза - у победительницы спринта Ульсбю Ройселанн.

Две представительницы сборной Эстонии - Регина Ойя и Йоханна Талихярм - получили 30-й и 31-й стартовые номера и отправились на дистанцию практически синхронно - с отставанием в 1.21 и 1.22 от лидера соответственно. Однако не сумели улучшить свои позиции - Ойя лишь 48-я с тремя промахами, Талихярм, выстрелившая 5 раз мимо мишени - 51-я из 60 участниц.

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