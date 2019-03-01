Допинг за деньги спонсора. Merko прекращает поддерживать лыжный спорт

Председатель совета AS Merko Ehitus и AS Kapitel Тоомас Аннус сказал, что после десятилетий поддержки лыжного спорта у него нет никакого желания ее продолжать.

"Я лично и через связанные со мной предприятия поддерживал спорт, в том числе лыжный, более 20 лет. Мы старались быть стабильными спонсорами, вклад которых никогда не зависел от результатов, а давал ежедневное чувство уверенности. В свете последних новостей из Зеефельда нет никакой мотивации продолжать поддержку и нет никакого желания это даже обсуждать", - сообщил Аннус.

На пресс-конференции в Зеефельде Таммъярв признался в использовании кровяного допинга. Причем эти процедуры он оплачивал за счет спонсорских средств. После такого признания строительная фирма заявила о прекращении финансовой поддержки лыжников.

"Речь идет об очень достойном сожаления случае. Могу сказать от имени как Kapitel (фирма по недвижимости, которая принадлежит концерну Merko — прим. ред.), так и Merko, что теперь мы прекращаем поддержку эстонского профессионального лыжного спорта", - так прокомментировала признание Таммъярва директор по маркетингу Merko Мерит Кулласепп.

Merko и его акционеры выделили в этом году "Команде Хаанья" 150 000 евро и фирма Kapitel - 50 000 евро.