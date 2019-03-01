Допинг за деньги спонсора. Merko прекращает поддерживать лыжный спорт

Лыжник Карел Таммъярв признался, что за кровяной допинг он расплачивался из спонсорских средств. Одним из крупнейших спонсоров эстонского лыжного спорта до сих пор был принадлежащий Тоомасу Аннусу строительный концерн Merko, который поддерживал "Команду Хаанья", где тренировался Таммъярв. Строительная фирма объявила о прекращении финансовой поддержки эстонских лыжников.
Председатель совета AS Merko Ehitus и AS Kapitel Тоомас Аннус сказал, что после десятилетий поддержки лыжного спорта у него нет никакого желания ее продолжать.
"Я лично и через связанные со мной предприятия поддерживал спорт, в том числе лыжный, более 20 лет. Мы старались быть стабильными спонсорами, вклад которых никогда не зависел от результатов, а давал ежедневное чувство уверенности. В свете последних новостей из Зеефельда нет никакой мотивации продолжать поддержку и нет никакого желания это даже обсуждать", - сообщил Аннус.
На пресс-конференции в Зеефельде Таммъярв признался в использовании кровяного допинга. Причем эти процедуры он оплачивал за счет спонсорских средств. После такого признания строительная фирма заявила о прекращении финансовой поддержки лыжников.
"Речь идет об очень достойном сожаления случае. Могу сказать от имени как Kapitel (фирма по недвижимости, которая принадлежит концерну Merko — прим. ред.), так и Merko, что теперь мы прекращаем поддержку эстонского профессионального лыжного спорта", - так прокомментировала признание Таммъярва директор по маркетингу Merko Мерит Кулласепп.
Merko и его акционеры выделили в этом году "Команде Хаанья" 150 000 евро и фирма Kapitel - 50 000 евро.