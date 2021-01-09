Для врача, снабжавшего допингом эстонцев, прокурор требует реальный срок

Помимо тюремного наказания, прокурор Кай Грябер требует для Шмидта также 5 лет запрета на врачебную деятельность.

Адвокаты врача требуют для своего подзащитного условного наказания. Суд Мюнхена должен вынести решение 15 января.

Немецкий врач был арестован в феврале 2019 года во время чемпионата мира по лыжному спорту в австрийском Зеефельде.

Среди спортсменов, пользовавшихся услугами Шмидта, были эстонские лыжники Карел Таммъярв, Андреас Веэрпалу и Альго Кярп. Контакт с допинг-доктором им помог установить бывший тренер сборной Эстонии Мати Алавер.