Для врача, снабжавшего допингом эстонцев, прокурор требует реальный срок

В Мюнхене близится к завершению судебный процесс по делу спортивного врача Марка Шмидта. В своем заключительном слове прокурор попросил суд отправить медика, который снабжал спортсменов допингом, 5,5 лет лишения свободы.
Помимо тюремного наказания, прокурор Кай Грябер требует для Шмидта также 5 лет запрета на врачебную деятельность.
Адвокаты врача требуют для своего подзащитного условного наказания. Суд Мюнхена должен вынести решение 15 января.
Немецкий врач был арестован в феврале 2019 года во время чемпионата мира по лыжному спорту в австрийском Зеефельде.
Среди спортсменов, пользовавшихся услугами Шмидта, были эстонские лыжники Карел Таммъярв, Андреас Веэрпалу и Альго Кярп. Контакт с допинг-доктором им помог установить бывший тренер сборной Эстонии Мати Алавер.
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