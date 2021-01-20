Для проведения лыжных марафонов правительство сделало исключение

По оценке правительства, лыжная серия марафонов Estoloppet - она пройдет в разных уголках Эстонии с конца января до начала марта - представляет большой общественный и государственный интерес.

Департамент здоровья должен дать свою оценку составленному организаторами плану по снижению риска распространения коронавируса и предоставить свои инструкции, а Министерство культуры должно в сотрудничестве с организаторами обеспечить соблюдение инструкций Департамента здоровья во время проведения марафонов.

"Правительство приглашает людей заниматься спортом на свежем воздухе. Лыжные марафоны - подходящая для этого возможность", - сказал министр культуры Тынис Лукас.

В соответствии с действующим постановлением правительства в спортивных соревнованиях на свежем воздухе могут сейчас одновременно участвовать до 25 человек, однако в Харьюмаа и Ида-Вирумаа организация любых спортивных мероприятий до конца января запрещена.

Самым представительным этапом серии Estoloppet является Тартуский лыжный марафон. На старт 63-километровой гонки будут допущены в Отепя 4000 участников. Марафонцев просят приезжать на личном транспорте, соблюдать дистанцию, а на предстартовых мероприятиях носить маску.

Лыжная серия марафонов Estoloppet

30 января Вируский лыжный марафон 42 км

6 февраля Тамсалуский лыжный марафон 41 км

13 февраля Алутагузеский лыжный марафон 44 км

21 февраля Тартуский лыжный марафон 63 км

27 февраля Таллиннский лыжный марафон 38 км

6 марта Хааньяский лыжный марафон 42 км

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(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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