Для проведения лыжных марафонов правительство сделало исключение

Правительство одобрило предложение министра культуры провести в виде исключения 6 этапов лыжной серии марафонов Estoloppet с соблюдением всех требований Департамента здоровья.
По оценке правительства, лыжная серия марафонов Estoloppet - она пройдет в разных уголках Эстонии с конца января до начала марта - представляет большой общественный и государственный интерес.
Департамент здоровья должен дать свою оценку составленному организаторами плану по снижению риска распространения коронавируса и предоставить свои инструкции, а Министерство культуры должно в сотрудничестве с организаторами обеспечить соблюдение инструкций Департамента здоровья во время проведения марафонов.
"Правительство приглашает людей заниматься спортом на свежем воздухе. Лыжные марафоны - подходящая для этого возможность", - сказал министр культуры Тынис Лукас.
В соответствии с действующим постановлением правительства в спортивных соревнованиях на свежем воздухе могут сейчас одновременно участвовать до 25 человек, однако в Харьюмаа и Ида-Вирумаа организация любых спортивных мероприятий до конца января запрещена.
Самым представительным этапом серии Estoloppet является Тартуский лыжный марафон. На старт 63-километровой гонки будут допущены в Отепя 4000 участников. Марафонцев просят приезжать на личном транспорте, соблюдать дистанцию, а на предстартовых мероприятиях носить маску.
Лыжная серия марафонов Estoloppet
30 января Вируский лыжный марафон 42 км
6 февраля Тамсалуский лыжный марафон 41 км
13 февраля Алутагузеский лыжный марафон 44 км
21 февраля Тартуский лыжный марафон 63 км
27 февраля Таллиннский лыжный марафон 38 км
6 марта Хааньяский лыжный марафон 42 км
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