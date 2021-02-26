Для паники нет причин? Три участника Тартуского марафона заболели короной

21 февраля прошел Тартуский лыжный марафон - крупнейшее спортивное мероприятие зимнего сезона в Эстонии. Позже выяснилось, что три участника сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию.
Из-за распространения коронавируса участники Тартуского марафона стартовали группами по 500 человек. Лыжники, сдавшие положительный тест, относились к двум первым группам. 63-километровую дистанцию преодолели 2462 участника.
Руководитель медицинской группы Тартуского марафона Андрас Лаугаметс сказал Õhtuleht, что простудившиеся лыжники не чувствовали себя плохо на дистанции - они приболели после марафона в начале недели. "Для паники нет причин. Мы отследили контакты всех трех лиц, начиная от получения стартового номера".
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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