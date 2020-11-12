Диверсия или недоразумение? У Келли Сильдару возникли проблемы

Первоначально 18-летняя Сильдару отсутствовала в списке участниц, поскольку Лыжный союз зарегистрировал фристайлистку для выступления в Кубке мира на месяц позже установленного срока.

Кто виноват?

Нынешний сезон первый, к которому Келли готовилась без своего отца и тренера Тыниса Сильдару. Их расставание переросло в судебную тяжбу и получилось очень громким.

"Раньше делами с регистрацией на соревнования занимался отец, поэтому я была не в курсе всех деталей, - пояснила Сильдару. - Федерация обязана информировать спортсменов о правилах, однако мне ничего не сообщили о сроках. Весной я интересовалась этим, но не получила никаких ответов. Только после официального обращения меня проинформировали".

По регламенту Кубка мира регистрация заканчивается за 60 дней до начала этапа, Сильдару направила заявку в Лыжный союз 19 октября, а тот переправил ее в Международную федерацию лыжного спорта (ФИС) 25 октября. Этап Кубка мира в Австрии пройдет 20-21 ноября.

Kuldne Kelly Sildaru. Foto: Argo Ingver

Лист ожидания

"Когда я представила заявку в Лыжный союз за месяц до начала соревнований, мне никто не сказал, что я опоздала с ее подачей. Складывается такое впечатление, что Лыжный союз был не в курсе всех правил. Затем мы сами связались с ФИС и нас поставили в лист ожидания", - добавила Келли.

Генеральный секретарь Лыжного союза Тыну Сейль обвинения в свой адрес не признает: "Поскольку Келли представила свою заявку позже, то и мы зарегистрировали ее с опозданием. Обсуждали эту тему с Келли и ее тренером Михкелем Уставом. Поскольку вся информация о стартах есть на портале ФИС, то договорились так: спортсмен должен сам сообщать нам, где он желает соревноваться".

Из-за отказа двух спортсменок Сильдару все же пробилась в стартовый список участниц австрийского этапа Кубка мира. В первый день пройдет квалификация, а затем - финал.

KELLY SILDARU, MIHKEL USTAV Foto: Martin Ahven, Õhtuleht