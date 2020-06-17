Девочка в красном повзрослела. Героиня Олимпиады в Сочи Липницкая ждет ребенка

Спутником жизни олимпийской чемпионки является бывший фигурист Владислав Тарасенко, с которым Липницкая в последнее время проводила мастер-классы. Теперь их придется отложить.

"Мы с Владом вместе много лет. Конечно, мы хотели рассказать о беременности спокойно и своевременно. Жаль, что не получилось. Благодарим всех за поздравления и добрые слова", - сказала Липницкая в интервью "Матч ТВ".

Фигуристка также раскритиковала спортивного агента Андрея Митькова, который предал гласности информацию о ее беременногсти. "Вмешался, непонятно по какому праву, некий господин, с которым в свое время из-за его непорядочности прекратили сотрудничество Юлия Ефимова и Елена Ильиных", - отметила фигуристка.

На взрослом уровне Липницкая провела лишь один полноценный сезон. В 2014 году род руководством Этери Тутберидзе она выиграла чемпионат Европы, золото командного турнира Олимпиады-2014 в Сочи и стала серебряным призером чемпионата мира. Было ей тогда 15 лет. Миллионам любителей спорта запомнилась произвольная программа Липницкой олимпийского сезона "Список Шиндлера", где она воплотила образ девушки в красном пальто.

Позже у фигуристки начались проблемы со здоровьем. Она перешла тренироваться к Алексею Урманову, но вернуться на прежний уровень не смогла. Липницкая завершила карьеру в сентябре 2017 года из-за анорексии.