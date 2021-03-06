Дестье и Экхофф выиграли спринт. Оя, Талихярм и Захкна пробились в пасьют

На недавнем чемпионате мира француз взял в спринте серебро, но претендентом на победу он не считался. Перед заключительной стрельбой Дестье занимал лишь 10-е место, проигрывая лидеру гонки норвежцу Стурле Легрейду 18 секунд. Однако второй огневой рубеж существенно изменил ситуацию.

Эстонец стрелял как чемпион, но...

На стрельбе из положения стоя дружно промахнулись 4 норвежца (Легрейд, братья Бе, Йоханнес Дале), немец Бенедикт Долль, россиянин Эдуард Латыпов, тогда как 29-летний француз отстрелял точно и вырвался на первое место.

Дестье сохранил лидерство до финиша гонки. Второе место занял швед Себастьян Самуэльссон (0; +2,4). Бронзовым призером в спринте стал опытный немец Арнд Пайффер (0; +4,4).

Эстонский биатлонист Рене Захкна безошибочно поразил все мишени, но на лыжне он значительно уступал в скорости соперникам. Захкна занял 59-е место среди 105 участников и пробился в гонку преследования (0; + 1.55,4).

Очередная победа Экхофф

Женский спринт на 7,5 км в рамках чешского этапа Кубка мира по биатлону в Нове-Место выиграла опытная норвежка Тирил Экхофф - 18.48,4 (1).

После заключительной стрельбы промежуточным лидером была украинка Юлия Джима. Многократная чемпионка мира Экхофф шла четвертой, уступая 10 секунд, однако на заключительных километрах дистанции скандинавка отыграла это отставание. В нынешнем сезоне Экхофф выиграла 5 спринтерских гонок..

Джима заняла второе место (0; + 9,3). Бронзовым призером спринтерской гонки стала итальянка Лиза Виттоцци (0; +15,0).

Лучшая из эстонских биатлонисток Регина Оя с одним промахом на стрельбе из положения стоя заняла 47-е место среди 106 участниц (1; +1.49,9). В воскресную гонку преследования пробилась также Йоханна Талихярм, показавшая 55-й результат (3; +1.56,1).