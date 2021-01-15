Что случилось? Кулачный бой Плющенко с хореографом отменяется

Несколько дней назад хореограф сделал громкое заявление, которое вызвало большой резонанс в спортивных кругах. Железняков вызвал на кулачный бой знаменитого фигуриста, заявив при этом, что хочет "заткнуть фигуристу рот".

Хореограф испугался Рудковской?

Плющенко, в свою очередь, принял вызов. Не осталась в стороне и супруга фигуриста Яна Рудковская. По ее словам, хореограф должен извиниться и ответить за свой "базар".

Несколько российских промоутеров смешанных единоборств выразили желание организовать кулачный бой с участием Плющенко. Известный комментатор Дмитрий Губерниев вызвался прокомментировать поединок.

Железняков включил заднюю

Когда скандал набрал обороты, Железняков опубликовал на своей странице "ВКонтакте" следующее сообщение:

"Друзья, я хочу сделать небольшое заявление по произошедшему конфликту. Есть некоторые люди, которые спровоцировали ситуацию, наговорили на Евгения и донесли до меня ложную информацию, из-за чего я пришел в ярость и написал предыдущий пост.

Позже выяснилось, что это неправда и Евгений не произносил в мой адрес дурных слов, а я теперь выгляжу не очень красиво. Но как бы то ни было, после этого я обязан извиниться и забрать свои слова обратно".

"Принимаю только личную беседу и личные извинения, — сказал Плющенко в интервью "Спорт-Экспрессу". — У него есть мой телефон, пускай набирает и говорит, что у него вообще такое произошло. А то там кто-то ему наговорил, кто-то ему что-то сделал. Какие-то детские истории. А когда запахло жареным — включает заднюю. Надо отвечать за свои слова. Возможно, кто-то действительно ввел его в заблуждение. Однако перед тем, как в мой адрес высказывать гадости, надо было взвесить все за и против".