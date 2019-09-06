Что случилось? Келли Сильдару отказалась от выступления в Новой Зеландии

Отец и тренер 17-летней чемпионки мира Тынис Сильдару отказ от выступления в Новой Зеландии объяснил желанием дочери побыть в Эстонии.

"Она скучала по друзьям и школе. Келли несколько лет не ходила в школу 1 сентября. Поскольку зима будет длинная, мы решили отложить выступление в Кубке мира", - пояснил Сильдару-старший.

По словам тренера, проперированное в 2017 году колено фристайлистки проблем ей не доставляет.