06.09.2019, 17:50
Что случилось? Келли Сильдару отказалась от выступления в Новой Зеландии
Чемпионка мира по лыжному фристайлу Келли Сильдару вместо выступления на первом этапе Кубка мира в Новой Зеландии вернулась в Эстонию.
Чемпионка мира по лыжному фристайлу Келли Сильдару вместо выступления на первом этапе Кубка мира в Новой Зеландии вернулась в Эстонию.
Отец и тренер 17-летней чемпионки мира Тынис Сильдару отказ от выступления в Новой Зеландии объяснил желанием дочери побыть в Эстонии.
"Она скучала по друзьям и школе. Келли несколько лет не ходила в школу 1 сентября. Поскольку зима будет длинная, мы решили отложить выступление в Кубке мира", - пояснил Сильдару-старший.
По словам тренера, проперированное в 2017 году колено фристайлистки проблем ей не доставляет.
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