06.09.2019, 17:50

Что случилось? Келли Сильдару отказалась от выступления в Новой Зеландии


rus.delfi.ee
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Kelly Sildaru tõmbas edukale hooajale joone alla. Järgmisel hooajal soovib ta võistelda senisest rohkem.
Kelly Sildaru tõmbas edukale hooajale joone alla. Järgmisel hooajal soovib ta võistelda senisest rohkem. Foto: Iti-Pätrik Järve , Red Bull Content Pool

Чемпионка мира по лыжному фристайлу Келли Сильдару вместо выступления на первом этапе Кубка мира в Новой Зеландии вернулась в Эстонию.

Отец и тренер 17-летней чемпионки мира Тынис Сильдару отказ от выступления в Новой Зеландии объяснил желанием дочери побыть в Эстонии.

"Она скучала по друзьям и школе. Келли несколько лет не ходила в школу 1 сентября. Поскольку зима будет длинная, мы решили отложить выступление в Кубке мира", - пояснил Сильдару-старший.

По словам тренера, проперированное в 2017 году колено фристайлистки проблем ей не доставляет.

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