Что происходит? Чемпионка Европы Косторная ушла от Тутберидзе к Плющенко

По словам тренера, 16-летняя Косторная выдвинула целый список тех девочек, с кем не хочет выходить на лед.

По стопам Трусовой

"Приходят к нам милые, добрые, с открытым взглядом, желающие добиться результатов, доказать себе и другим. Проходит время, мы продуктивно работаем и добиваемся порой колоссальных результатов.

А дальше… Такое ощущение, что внешний мир влияет на наших милых и добрых. Появляются всё новые и новые условия для продолжения совместной работы (как повышение платы за любовь). Сейчас от Алены мы получили целый список девочек нон грата. Вот на этом мы с ней и расстались..."

Косторная стала второй звездной фигуристкой из группы Тутберидзе, перебравшейся за последние месяцы к Плющенко. В мае по этому маршруту проследовала бронзовый призер чемпионата Европы Александра Трусова, которой также 16 лет.

Родительский фактор

Уход медалисток чемпионата Европы к Плющенко (какой из него тренер - пока никто не знает) вызвал шквал самых разнообразных комментариев. Но если разобраться, то такая миграция звездных фигуристок была в какой-то мере предсказуема.

Судите сами: в минувшем сезоне на пьедестал почета чемпионата Европы поднялись сразу три подопечные Тутберидзе - серебро завоевала Анна Щербакова. Однако столь насыщенная концентрация молодых звезд в одной раздевалке под руководством одного тренера фигурному катанию, похоже, противопоказана, поскольку каждый из родителей видит чемпионом прежде всего своего ребенка.

Родительский фактор в фигурном катании очень силен. Если тренер стал кому-то меньше уделять внимания, то сразу начинаются обиды и упреки, возникает недовольство. Карьера у фигуристок очень короткая. Амбициозные родители начинают срочно искать другие варианты - пока имя на слуху, надо успеть заработать. В итоге стороны расходятся.

Загитова вернулась в "Хрустальный"

Ранее с московского катка "Хрустальный", где тренируется группа Тутберидзе, уходили чемпионка Олимпиады-2014 в командном турнире Юлия Липницкая и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.

Зато вернулась в "Хрустальный" победительница Олимпиады-2018 Алина Загитова. Минувшей зимой она не смогла пробиться на чемпионат Европы и объявила о приостановке спортивной карьеры. Тогда это решение многие расценили, как окончание спортивной карьеры.