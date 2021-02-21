ЧМ по биатлону: масс-старт выиграла Хаузер. Россиянки остались далеко позади(1)
Австрийская биатлонистка Лиза Тереза Хаузер одержала победу в масс-старте на чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке. Лучшая из россиянок была 19-й.
Австрийская биатлонистка Лиза Тереза Хаузер одержала победу в масс-старте на чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке. Лучшая из россиянок была 19-й.
Эстонские девушки в гонке не участвовали.
В воскресенье состоится также и мужской масс-старт, это будет последняя гонка в рамках чемпионата мира.
Поклюка, Словения. Женщины. Масс-старт
1. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 36.05,7 (0)
2. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) – 21,7 (1)
3. Тириль Экхофф (Норвегия) – 23,0 (3)
4. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) – 23,6 (1)
5. Лиза Виттоцци (Италия) – 48,9 (1)
6. Франциска Пройс (Германия) – 52,6 (2)
7. Ханна Оберг (Швеция) – 57,7 (2)
8. Доротея Вирер (Италия) – 1.05,3 (3)...
19. Светлана Миронова (Россия) – 2.21,8 (6)
20. Ирина Казакевич (Россия) – 2.25,3 (4)
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