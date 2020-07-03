Четыре эстонских специалиста продолжают работу в сборной России

Все они являются специалистами по подготовке спортивного инвентаря (смазчики лыж). В предстоящем сезоне эстонская бригада отметит юбилей - 10 лет работы в сборной России.

Федерацию лыжных гонок России с 2010 года бессменно возглавляет 14-кратная чемпионка мира Елена Вяльбе.

В предыдущие годы российские лыжники летний цикл тренировок по традиции начинали в Отепя, но коронавирусный кризис нарушил эти планы. Россияне готовятся в настоящий момент дома.

Напомним, что в минувшем сезоне победителем Кубка мира стал российский лыжник Александр Большунов. Большой хрустальный глобус он получил спустя три месяца после окончания сезона.

21-23 августа в Отепя и Тарту запланирован первый этап Кубка мира по лыжероллерам. Смогут ли российские лыжники принять участие в нем - пока не совсем ясно.