23.07.2020, 06:00

Чернокожая фигуристка обвинила производителей колготок в расизме

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RETRO SUKAD JA SUKKPÜKSID
RETRO SUKAD JA SUKKPÜKSIDFoto: MIHKEL-MARKUS MIKK, Õhtuleht

Чернокожая фигуристка из США Мария Гербер пожаловалась на дискриминацию со стороны производителей колготок. Об этом сообщает CBC.

По мнению спортсменки, этот предмет гардероба рассчитан только на белых девушек, так как выпускается исключительно в светлой расцветке. "Костюм можно сшить на заказ, а вот подобрать под него колготки просто невозможно. Мне приходилось красить их", — рассказала Гербер.

Американка также отметила, что лишь спустя годы начала чувствовать себя комфортно в своем теле. При этом у нее так и не появилось ощущения того, что в фигурном катании она своя.

Гербер на протяжении всей карьеры выступала в ледовых шоу. Спортсменка гастролировала на протяжении 10 лет, а в 2016 году приняла решение закончить со спортом.

Sukkade test Foto: Madis Veltman
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