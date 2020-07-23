Чернокожая фигуристка обвинила производителей колготок в расизме

Чернокожая фигуристка из США Мария Гербер пожаловалась на дискриминацию со стороны производителей колготок. Об этом сообщает CBC.
По мнению спортсменки, этот предмет гардероба рассчитан только на белых девушек, так как выпускается исключительно в светлой расцветке. "Костюм можно сшить на заказ, а вот подобрать под него колготки просто невозможно. Мне приходилось красить их", — рассказала Гербер.
Американка также отметила, что лишь спустя годы начала чувствовать себя комфортно в своем теле. При этом у нее так и не появилось ощущения того, что в фигурном катании она своя.
Гербер на протяжении всей карьеры выступала в ледовых шоу. Спортсменка гастролировала на протяжении 10 лет, а в 2016 году приняла решение закончить со спортом.
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