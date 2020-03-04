Чемпионы Кипра по фигурному катанию: мы сами свои конкуренты

”Мы сами являемся своими конкурентами сегодня”, — говорит Ангелина. ”Потому что спортсмены борются сами с собой”, — поясняет ее партнер Илья.

Спортсмены прокомментировали уход из спорта 23-летней российской олимпийской чемпионки Аделины Сотниковой. Юниоры не считают, что это рано. У Ангелины и Ильи все еще впереди, однако они уверены, что через 2-3 года их будет знать весь мир. Сейчас спортсмены говорят, что в 23-летнем возрасте решение относительно спортивной карьеры будут принимать исходя из своего уровня катания и заслуг.

Они отмечают, что им нравится, как катается эстонский фигурист Александр Селевко. Обращаясь к эстонским зрителям, Ангелина и Илья приглашают посетить чемпионат в Тондираба и насладиться фигурным катанием. При этом спортсмены призывают воздержаться от критики кого-либо.

Ангелина Кудрявцева и Илья Каранкевич являются подопечными Александра Жулина — советского и российского фигуриста, бронзового и серебряного призера Олимпийских игр, чемпиона Европы и мира в парном катании.