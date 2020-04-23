Чемпионка Олимпиады-2018 оставила спорт ради карьеры врача

Норвежская лыжница Астрид Якобсен сообщила о завершении спортивной карьеры. 33-летняя гонщица в интервью NRK отметила, что пандемия коронавируса усилила ее желание работать в области здравоохранения.
"Сейчас я больше мечтаю о жизни медицинского работника, чем о лыжных гонках, поэтому я обязана поставить точку. Мне нравилось завоевывать медали и хорошо выступать. Я горжусь, что придерживалась спортивных ценностей", - сказала Якобсен.
Параллельно с лыжными гонками Якобсен в последние годы училась на врача в Университете Осло.
В составе норвежского квартета Якобсен выиграла золото Олимпиады-2018 в эстафете. Она трижды становилась чемпионкой мира (один раз в личной гонке и дважды в эстафете). В минувшем сезоне в общем зачете Кубка мира ветеран сборной Норвегии заняла четвертое место.
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- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
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