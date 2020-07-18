Чемпионка мира по фигурному катанию из России погибла в 20 лет. Версия следствия — самоубийство
Российская и австралийская фигуристка Екатерина Александровская погибла в 20 лет. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на telegram-канал ”112”.
Российская и австралийская фигуристка Екатерина Александровская погибла в 20 лет. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на telegram-канал ”112”.
Тело спортсменки обнаружили под окнами многоэтажного дома в Москве. По предварительной версии, в ночь на 18 июля Александровская выпала с шестого этажа.
Как позднее уточнил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, фигуристка совершила самоубийство.
”Предварительная причина гибели — суицид”, — сказал собеседник агентства.
Также стало известно, что Александровская оставила предсмертную записку. В ней было написано одно слово: ”Люблю”.
В 2016 году Александровская получила предложение представлять Австралию на международных соревнованиях. В том же году россиянка сменила спортивное гражданство. В паре с Харле Уинздором она завоевала золото на чемпионате мира среди юниоров. Кроме того, пара дважды выигрывала чемпионат Австралии.
Александровская родилась в Москве. До 2011 года спортсменка выступала в одиночном катании. Весной 2012 года после переезда на Украину она перешла в парное катание.
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